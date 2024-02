Τελειωμένη θεωρείται η μεταγραφή του Σεντρίκ Μπακαμπού από τη Γαλατασαράι στην Ρεάλ Μπέτις.

Στη Ρεάλ Μπέτις θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σεντρίκ Μπακαμπού!

Ο 32χρονος επιθετικός από το Κονγκό δεν κατάφερε να βρει τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε στη Γαλατασαράι, πίσω από τον Μάουρο Ικάρντι (έχοντας αγωνιστεί μόλις σε 16 παιχνίδια όπου σκόραρε 2 γκολ κι έδωσε 1 ασίστ σε μόλις 362 λεπτά συμμετοχής) και βάζει πλώρη για τη La Liga...

Τόσο από πλευράς Ισπανών, όσο κι από πλευράς Τούρκων γράφεται ότι ο άλλοτε επιθετικός του Ολυμπιακού ετοιμάζει βαλίτσες για Ισπανία, με την Μπέτις να του προσφέρει συμβόλαιο συνεργασίας ως το 2026 και τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Cedric #Bakambu to #RealBetis from #Galatasaray is at the final stage. Ready a contract until 2026. #transfers