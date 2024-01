Ο Ζοάο Κανσέλο τραυματίστηκε στο γόνατο στο παιχνίδι με τη Λας Πάλμας και θα μείνει εκτός δράσης για ένα μικρό χρονικό διάστημα όπως τονίζουν τα Μέσα της Βαρκελώνης.

Πύρρειος αποδείχθηκε η δύσκολη νίκη της Μπαρτσελόνα στα Κανάρια Νησιά απέναντι στη Λας Πάλμας. Οι «μπλαουγκράνα» έχασαν τον Κανσέλο στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης μετά από μια σύγκρουση που είχε σε ένα σουτ που επιχείρησε, όπου και φάνηκε να τραυματίζεται στο γόνατο.

Σύμφωνα με την Μπαρτσελόνα, ο Πορτογάλος μπακ υπέστη έναν μικρό τραυματισμό στο γόνατο και έτσι θα απουσιάσει για ένα χρονικό διάστημα το οποίο ωστόσο δεν είναι ακόμα γνωστό. Τα Μέσα της Βαρκελώνης τονίζουν ότι ο τραυματισμός δεν είναι τόσο σοβαρός και έτσι ο Πορτογάλος δεν θα λείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Κανσέλο έχει ικανοποιήσει τον Τσάβι και τα μέλη της διοίκησης με τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του και σύμφωνα με τους Καταλανούς οι «μπλαουγκράνα» σκοπεύουν να προχωρήσουν στην αγορά του από τη Μάντσεστερ Σίτι το ερχόμενο καλοκαίρι, με τους «πολίτες» να αξιώνουν ένα ποσό κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

MEDICAL NEWS | Tests carried out this morning have revealed that first team player João Cancelo has a left MCL strain. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/r5tMSgGhl2