Η εντολή του Φλικ που... παράκουσαν οι παίκτες του!
Η Μπαρτσελόνα αναμετρήθηκε εκτός έδρας τη Τρίτη (25/11) με την Τσέλσι στο Λονδίνο στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και ηττήθηκε με 3-0, παίζοντας μάλιστα σε όλο το δεύτερο ημίχρονο με παίκτη λιγότερο, μετά την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο αμυντικός των «Μπλαουγκράνα», Ρόναλντ Αραούχο, στο 44ο λεπτό.
Ο Φλικ, ο οποίος στη συνέντευξη Τύπου μέτα την λήξη της αναμέτρησης υποσχέθηκε στους φιλάθλους ότι η ομάδα τους θα ανακάμψει αρχής γενομένης από τον επόμενο κιόλας αγώνα, είχε δώσε ρεπό στους παίκτες του σήμερα (26/11), αλλά εκείνοι φαίνεται ότι τον παράκουσαν.
Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος, Χοσέ Άλβαρεζ, σε αποκλειστικό δημοσίευμα του στo «El Chiringuitο», οι ποδοσφαιριστές των Καταλανών αποφάσισαν να παρευρεθούν εθελοντικά στο προπονητικό κέντρο και να κάνουν κανονικά προπόνηση, ώστε να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για τον αγώνα του Σαββάτου (29/11) κόντρα στην Αλαβές, αλλά κυρίως για τον αγώνα της Τρίτης (02/12) απέναντι στην Ατλέτικο Μαδριτής.
