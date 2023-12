Η Μπαρτσελόνα ταξίδεψε στο Ντάλας για να δώσει φιλικό παιχνίδι με την Κλαμπ Αμέρικα και τελικά ηττήθηκε με 3-2, βάζοντας στα ταμεία της ωστόσο 5 εκατομμύρια ευρώ.

Τι και αν το βράδυ της Τετάρτης έπαιξε με την Αλμερία για το πρωτάθλημα. Το γεγονός αυτό δεν σταμάτησε την Μπαρτσελόνα από το να κάνει ταξίδι «αστραπή» στις ΗΠΑ για να δώσει ένα προγραμματισμένο φιλικό παιχνίδι με την Κλαμπ Αμέρικα, με σκοπό να... τονώσει τα ταμεία της.

Οι «μπλαουγκράνα» ταξίδεψαν στο Ντάλας και έδωσαν το φιλικό τους παιχνίδι με την ομάδα από το Μεξικό, γνωρίζοντας τελικά την ήττα με 3-2. Παρότι η ομάδα του Τσάβι βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 2-0, η Αμέρικα κατάφερε να κάνει την ολική ανατροπή και να επικρατήσει με 3-2.

Μικρή σημασία ωστόσο έχει για την Μπαρτσελόνα αυτό, καθώς από το συγκεκριμένο φιλικό οι «μπλαουγκράνα» έβαλαν στα ταμεία τους 5 εκατομμύρια ευρώ, στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχε γίνει για τη συγκεκριμένη φιλική αναμέτρηση,

❗Official: Barcelona receives €5m from the friendly match against Club América. pic.twitter.com/9eVvSVs3Ge