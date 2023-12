Άρωμα τετράδας για την Μπιλμπάο του Βαλβέρδε (vid)

Νίκη – θρίλερ της Αθλέτικ Μπιλμπάο στο 90'+4' επί της Λας Πάλμας (1-0), με την οποία έπιασε την Ατλέτικο Μαδρίτης στην τέταρτη θέση της La Liga – Ο περίπατος της Βιγιαρεάλ μετατράπηκε σε αγχώδη νίκη επί της Θέλτα του (σκόρερ) Τάσου Δουβίκα (3-2)

Η Τζιρόνα με την καταπληκτική της πορεία είναι η ομάδα – αποκάλυψη της φετινής La Liga. Εξαιρετικές εντυπώσεις, όμως, αφήνει η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε, η οποία θα κλείσει το 2023 ούσα μια ανάσα μακριά από την πρώτη τετράδα.

Η ομάδα του άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού, σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι με αντίπαλο την Λας Πάλμας, έφτασε στη νίκη – θρίλερ με 1-0 με τρομερή κεφαλιά - ψαράκι του Ουνάι Γκόμεθ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Τα Λιοντάρια ήταν ανώτερα από τους Νησιώτες, αλλά ο τερματοφύλακας Άλβαρο Βαγές… κατέβασε ρολά, αποκρούοντας μέχρι και πέναλτι του Γκόρκα Γουρουθέτα στο 40ό λεπτό. Στο φινάλε, όμως, λύγισε, με την Αθλέτικ να πιάνει στην τέταρτη θέση την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία όμως έχει ένα ματς λιγότερο, αυτό που θα δώσει το Σάββατο (23/12, 17:15) στο «Μετροπολιτάνο» κόντρα στην Σεβίλλη.

Μετά την τεσσάρα από την Ρεάλ Μαδρίτης, η Βιγιαρεάλ είχε ανάγκη μια νίκη επί της Θέλτα. Και, όταν προηγήθηκε 3-0 (13’ Πεδράθα, 40’ Μαντί, 48’ πέν. Ντάνι Παρέχο) με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, η ομάδα του Μαρθελίνο Γκαρθία Τοράλ έδειχνε να την είχε καπαρώσει.

Ο Τάσος Δουβίκας, όμως, μείωσε αμέσως (52’) με κοντινή προβολή σημειώνοντας το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα (και πέμπτο συνολικά), η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έκανε το (τελικό) 3-2 με τον Γιόργκεν Στραντ Λάρσεν (57’), αλλά δεν ολοκλήρωσε την ανατροπή παρ’ ότι ο διαιτητής, χωρίς προφανή λόγο, κράτησε… 15 λεπτά καθυστερήσεων!

Anastasios Douvikas scores at the back post to make it 1-3 for Celta Vigo away from home against Villarreal. 🇬🇷pic.twitter.com/0STfjT6Orh