Με έναν όχι και τόσο... κομψό τρόπο αντέδρασε ο Τσάβι μετά το γκολ της ισοφάρισης της Βαλένθια.

Θύμα μιας νέας γκέλας έπεσε η Μπαρτσελόνα το βράδυ του Σαββάτου. Η Μπαρτσελόνα «κόλλησε» και στο Μεστάγια απέναντι στη Βαλένθια, μένοντας έτσι στο -9 από την πρωτοπόρο Τζιρόνα και στο -7 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας μπροστά της ένα δύσκολο έργο για να καλύψει τις διαφορές.

Η άμυνα των «μπλαουγκράνα» θύμισε και πάλι παιδική χαρά, με τον Τσάβι να μην κρατιέται μετά το γκολ της ισοφάρισης και να τα χώνει στους ποδοσφαιριστές του «χοντρά». «Είναι μόνος ρε κ@ρ!ολhδες», φέρεται να είπε ο Τσάβι στους ποδοσφαιριστές του, επιβεβαιώνοντας έτσι το κακό κλίμα που κυριαρχεί τις τελευταίες εβδομάδες στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα.

Ο Τσάβι μίλησε σε έντονο τόνο και στον Λεβαντόφσκι, φωνάζοντας του για την επιλογή του να κάνει ένα επιπλέον κοντρόλ και να μην παίξει με μια επαφή. «Με τη μια Ρόμπερτ. Με τη μια!».

🚨 EXCLUSIVE Video of Cash between Xavi and the assistant referee in the Valencia match. Xavi gets FRUSTRATED by Lewandowski as he can't play one touch pass and then Xavi gets angry as Defense doesn't mark the player.

(🎥: @ElGolazoDeGol) pic.twitter.com/SkDIITuX9L