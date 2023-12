Ρουιμπάλ: «Ο Μπέλινγκχαμ καλύτερος στον κόσμο; Όσο ο Μέσι είναι ενεργός...»

Ο αμυντικός της Μπέτις Αϊτόρ Ρουιμπάλ ερωτήθηκε μετά το ματς με τη Ρεάλ αν ο Μπέλινγκχαμ είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο και ισχυρίστηκε ότι ο Μέσι θα είναι ο κορυφαίος όσο παίζει.

Μιλώντας μετά το παιχνίδι της Μπέτις με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο αμυντικός των Ανδαλουσιανών, Αϊτόρ Ρουιμπάλ, ρωτήθηκε αν ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, αφότου πέτυχε 20 γκολ ή ασίστ σε 18 αγώνες. Ο Ρουϊμπάλ, όμως, είχε μόνο έναν παίκτη στο μυαλό όταν ρωτήθηκε για τον καλύτερο στον κόσμο – τον Λιονέλ Μέσι.

«Όσο ο Μέσι είναι ενεργός, δεν μπορώ να πω ότι κάποιος είναι καλύτερος από αυτόν», είπε συγκεκριμένα σύμφωνα με την SPORT.

🚨 Aitor Ruibal (Betis player) 🎙️: "Is Bellingham the best player in the world? As long as Messi is active I can't say"



