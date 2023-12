Το όνομα του Τζουντ Μπέλινγκχαμ με αυτό του Κακά έβαλε στην ίδια πρόταση, σε δηλώσεις του, ο Κάρλο Αντσελότι.

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ έχει καταφέρει να μαγνητίσει τα βλέμματα ήδη από τους πρώτους του μήνες στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 20χρονος μέσος φορά την πιο βαριά φανέλα της Ευρώπης σαν να έχει γεννηθεί κι αυτή και ήδη αποτελεί τον απόλυτο πρωταγωνιστή της σεζόν για τους Μερένγκες, κάτι που επιβεβαίωσε και προ ολίγων ημερών με τη φοβερή του εμφάνιση κόντρα στη Νάπολι στο Champions League.

Ήδη το όνομά του μπαίνει στη... ζυγαριά με πολλούς θρύλους του παρελθόντος, όμως ο Κάρλο Αντσελότι πήρε ξεκάθαρη θέση και αποκάλυψε ποιον «λαμπερό» παίκτη τού θυμίζει ο Άγγλος.

«Με ρωτάτε αν ο Τζουντ είναι παρόμοιος παίκτης με τον Ντι Στέφανο, τον Κρόιφ ή τον Ζιντάν. Προσωπικά όμως, αν και δεν θέλω να τους συγκρίνω, πιστεύω ότι έχει πολλές ομοιότητες με τον Κακά», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Καρλέτο.

🗣️ Carlo Ancelotti: “Is Jude Bellingham similar to Di Stéfano, Cruyff or Zidane?



I don’t compare but I’ll say that he has many similarities with Kaka.” pic.twitter.com/cqdON7VDqt