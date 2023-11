Σύμφωνα το «Athletic» οι Τζουντ Μπέλιγκχαμ και Μπραχίμ Ντίαθ αντιμετωπίζουν πρόβλημα στον ώμο και θα χρειαστεί κάποια στιγμή στο μέλλον να υποβληθούν σε χειρουργείο.

Τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο του «Athletic», Μάριο Κορτεχάνα, αυτή τη φορά οι Τζουντ Μπέλιγκχαμ και Μπραχίμ Ντίαθ αντιμετωπίζουν πρόβλημα στον ώμο και θα χρειστεί κάποια στιγμή στο μέλλον να υποβληθούν σε χειρουργείο.

Υπενθυμίζουμε πως για Ρεάλ το απουσιολόγιο είναι... γεμάτο και εκτός αγωνιστικής δράσης βρίσκονται οι Βινίσιους, Κουρτουά, Κέπα, Μιλιτάο, Τσουαμενί και Καμαβινγκά.

