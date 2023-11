Με ενοχλήσεις στο γόνατο επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης από τη Βραζιλία ο Ροντρίγκο.

Ασταμάτητα τα προβλήματα στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ετά τους Βινίσιους και Καμαβινγκά και ο Ροντρίγκο επέστρεψε στη Μαδρίτη με ενοχλήσεις.

Πιο συγκεκριμέμα, όπως αποκαλύπτουν τα Μέσα της Μαδρίτης, ο Βραζιλιάνος επιθετικός ένιωσε έντονους πόνος στο γόνατο του, έχοντας ήδη ενημερώσει τους ανθρώπους της Ρεάλ για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Η «Diario AS» υποστηρίζει ότι ο 22χρονος θα περάσει από τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο, εντός της ημέρας, με τους ανθρώπους της Βασίλισσας να περιμένουν με αγωνία, έχοντας ήδη χάσει πριν από λίγες ημέρες τον Βινίσιους, για τους επόμενους δύο μήνες.

