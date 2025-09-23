Η Καϊράτ φιλοξενεί τη Ρεάλ και το Καζακστάν... ζει για την αναμέτρηση με τη «Βασίλισσα», παρά την εκτόξευση των τιμών.

Η Κάιρατ Αλμάτι ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (30/9), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Champions League 2025/26, σε μια αναμέτρηση που ήδη χαρακτηρίζεται ιστορική για το καζακικό ποδόσφαιρο. Οι Μερένγκες θα πραγματοποιήσουν ταξίδι...σοκ, σχεδόν 16.000 χιλιομέτρων μετ’ επιστροφής, από την ισπανική πρωτεύουσα έως τα σύνορα με την Κίνα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πρωταθλήτρια Καζακστάν.

Οι φίλαθλοι της χώρας ζουν και αναπνέουν για την ευκαιρία να δουν από κοντά σταρ όπως ο Κιλιάν Μπαπέ, ο Βινίσιους, ο Μπέλινγκχαμ, ο Χάουσεν . Η ατμόσφαιρα στο Αλμάτι θυμίζει γιορτή, με την πόλη να έχει «ντυθεί» ήδη στα χρώματα του Champions League.

Η ανυπομονησία φάνηκε και κατά την έναρξη της διάθεσης εισιτηρίων. Όπως μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων «Kazinform», σχεδόν 80.000 φίλαθλοι συνδέθηκαν διαδικτυακά προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση στις κερκίδες. Το όριο ήταν δύο εισιτήρια ανά άτομο, ωστόσο η ζήτηση ξεπέρασε κατά τριπλάσιο την πραγματική χωρητικότητα του Σταδίου, το οποίο χωρά μόλις 23.000 θεατές. Η υπερφόρτωση οδήγησε σε κατάρρευση των server, με αποτέλεσμα χιλιάδες φίλαθλοι να εκφράσουν την οργή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, οι τιμές των εισιτηρίων έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Αυτές αρχίζουν από 30.000 τένγκε (περίπου 50 δολάρια) και φτάνουν έως 250.000 τένγκε (σχεδόν 500 δολάρια). Στο Καζακστάν, όπου ο κατώτατος μηνιαίος μισθός κυμαίνεται γύρω στις 100.000 τένγκε (περίπου 170 δολάρια), οι τιμές αυτές θεωρούνται υπερβολικές για τους περισσότερους φιλάθλους.

Στην πρεμιέρα της League Phase η Καϊράτ γνώρισε την ήττα με 4-1 από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο «Ζοζέ Αλβαλάδε», ωστόσο με τη φετινή της πορεία ήδη γράφει ιστορία για τον σύλλογο και το καζακικό ποδόσφαιρο.