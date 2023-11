Την απόσυρση του από την ενεργό δράση σε ηλικία 36 ετών ανακοίνωσε ο Άλεξ Σονγκ.

Τίτλοι τέλους για τον Άλεξ Σονγκ.

Έπειτα από μια σπουδαία καριέρα, κυρίως στα γήπεδα της Premier League με τη φανέλα της Άρσεναλ και της La Liga με αυτή της Μπαρτσελόνα, ο Καμερουνέζος σταρ αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του, ανακοινώνοντας την απόφαση του.

Ο Σονγκ με Άρσεναλ αγωνίστηκε σε 138 αγώνες και σκόραρε επτά γκολ ενώ με την Μπαρτσελόνα σε έπαιξε σε 39 παιχνίδια και σκόραρε ένα τέρμα.Με την εθνική του ομάδα κατάφερε να καταγράψει συνολικά 49 συμμετοχές.

🇨🇲 Former Arsenal and Barça midfielder Alex Song has officially retired from professional football. pic.twitter.com/nHeCLtLKbU