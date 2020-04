Η γκάφα του Αλεξ Σονγκ και η πιο αμήχανη στιγμή στην ιστορία του ποδοσφαίρου (vid)

Ο Ισπανός στόπερ ως αρχηγός των «μπλαουγκράνα» δεν ήθελε να σηκώσει αυτό το Κύπελλο μόνος του. Γι' αυτό και επέλεξε τους Αμπιντάλ και Τίτο Βιλανόβα, να το πάρουν μαζί και να το υψώσουν στον αέρα.

Ομως, μέσα σε αυτό λίγο έλειψε να δημιουργηθεί και μία μικρή παρεξήγηση μεταξύ Πουγιόλ και Σογνκ.

Ο Σονγκ ήταν δίπλα στον Αμπιντάλ κατά την διάρκεια της απονομής. Ο Πουγιόλ κατευθύνθηκε προς το μέρος του Γάλλου για να τον πάρει μαζί του, αλλά ο Καμερουνέζος μέσος νόμιζε πως επέλεξε αυτόν για να σηκώσουν μαζί τον τίτλο. Ετσι, γεμάτος χαρά έκανε ένα βήμα μπροστά, αλλά ο συμπαίκτης του τον επανέφερε στην τάξη, παίρνοντας τον Αμπιπντάλ από το χέρι…

Ολο αυτό προκάλεσε μία στιγμή αμηχανίας στον Σονγκ, ο οποίος συνέχισε απτόητος το χειροκρότημα...

Eric Abidal will be doing the Europa League draw. Alex Song is waiting in the wings to join him front and centre. pic.twitter.com/yKkQodAUA4

Throwback to when Alex Song thought that Puyol was giving him the La Liga trophy to lift, rather than Eric Abidal, who had recently returned to action following a liver transplant which saved his life. pic.twitter.com/xup2qZVcyT

