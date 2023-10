Σημαντική διάκριση για τον Βινίσιους, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο Socrates για την κοινωνική του δράση και τη μάχη που δίνει κατά του ρατσισμού.

Τα τελευταία χρόνια ο Βινίσιους έχει καταφέρει να γίνει το πρόσωπο του ποδοσφαίρου εις βάρος του ρατσισμού, πολεμώντας το φαινόμενο στα γήπεδα της Ισπανίας.

Σαν αποτέλεσμα να τιμηθεί με το «Socrates Award», ένα βραβείο που γεννήθηκε με γνώμονα την κοινωνική προσφορά των αθλητών.

Το 2022 το βραβείο απονεμήθηκε στον Μανέ και ένα χρόνο αργότερα ήρθε η σειρά του Βραζιλιάνου, ο οποίος έστησε το ίδρυμα Vini.Jr για την εκπαίδευση νεαρών παιδιών στη Βραζιλία.

