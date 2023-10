Το απίθανο στατιστικό του Μέσι: Περισσότερες ντρίμπλες από Ρονάλντο και Νεϊμάρ μαζί!

Ένα στατιστικό που αποδεικνύει ότι ο Μέσι είναι... εξωγήινος!

Όλα αυτά τα χρόνια, ο Λιονέλ Μέσι έχει αποδείξει ότι πρόκειται για έναν σπεσιαλίστα της ντρίμπλας. Ο «pulga» χορεύει συνεχώς τους αντιπάλους του και πολλές φορές τους... ξαπλώνει στο έδαφος, κάτι που συνέβη και στο τελευταίο παιχνίδι της Αργεντινής με το Περού, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τα στατιστικά και οι αριθμοί έχουν επαληθεύσει και τα... μάτια. Ο Μέσι είναι ο καλύτερος ντριμπλέρ του πλανήτη. Ωστόσο ένα νέο στατιστικό, έρχεται για να αποδείξει ότι η διαφορά του Αργεντίνου με τους υπόλοιπους είναι τόσο μεγάλη, που ίσως και να αποδεικνύει ότι ο 36χρονος δεν κατάγεται από τον πλανήτη Γη.

Πιο συγκεκριμένα, από την ημέρα που ξεκίνησαν να μετριούνται τα data και οι αριθμοί, ο Μέσι έχει καταφέρει να ολοκληρώσει 2.358 ντρίμπλες. Πρώτος στη λίστα, με τους Ριμπερί, Αζάρ, Νεϊμάρ, Ζαχά και Κριστιάνο Ρονάλντο να τον ακολουθούν.

Πιο είναι το πιο φοβερό; Εάν γίνουν ένα οι ντρίμπλες του Νεϊμάρ με αυτές του Ρονάλντο, δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν εκείνες του Μέσι. Ο Βραζιλιάνος σε αυτό το διάστημα έχει καταφέρει να ολοκληρώσει 984 ντρίμπλες, ενώ ο Πορτογάλος 937, κάτι που σημαίνει ότι μαζί έχουν 1.921! Μάλιστα, ακόμα και οι δύο που ακολουθούν μετά τον Μέσι, Αζάρι και Ριμπερί, έχουν μαζί, επίσης λιγότερες επιτυχημένες ντρίμπλες (2.346)!

2358 - Most dribbles completed in Europe's big five leagues since full data is available for each competition (2006-07):



2358 - Lionel Messi

1285 - Eden Hazard

1061 - Franck Ribéry

984 - Neymar

972 - Wilfried Zaha

937 - Cristiano Ronaldo



Levels. pic.twitter.com/iSixKeIMme