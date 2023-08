Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι συμφώνησαν σε όλα και βρίσκονται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για τη μεταγραφή του Ζοάο Κανσέλο, ως δανεικού με οψιόν αγοράς.

Μόνο τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ζοάο Κανσέλο στην Μπαρτσελόνα.

Μετά από διαρκείς διαπραγματεύσεις τις τελευταίες εβδομάδες, οι Μπλαουγκράνα έφτασαν σε πλήρη συμφωνία με τη Μάντσεστερ Σίτι για τον δανεισμό του Πορτογάλου μπακ με οψιόν αγοράς στα 25 εκατ. ευρώ και όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι δύο σύλλογοι ανταλλάσσουν έγγραφα ώστε να ολοκληρωθεί σήμερα κιόλας το διαδικαστικό σκέλος του deal.

Ο Κανσέλο αναμένεται στη Βαρκελώνη απόψε το βράδυ και πλέον είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωσή του στους Καταλανούς.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, η ρήτρα του Κανσέλο θα ενεργοποιηθεί αυτόματα τον Δεκέμβριο, αν η Μπάρτσα εξασφαλίσει μέχρι τότε την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League.

João Cancelo to Barcelona, here we go! Manchester City and Barça are finally exchanging documents right now to get the deal signed today 🚨🔵🔴 #FCB



João, prepared to travel to Barcelona tonight.



Loan deal with buy option clause included.



…it was just matter of time. 🇵🇹 pic.twitter.com/86HuwlwxLd