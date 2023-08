Ο Τάσος Δουβίκας είναι κι επίσημα παίκτης της Θέλτα για τα επόμενα πέντε χρόνια, αποφέροντας πάνω από 10 εκατ. ευρώ στην Ουτρέχτη.

Μετά τη σεζόν καριέρας του στην Eredivisie με την Ουτρέχτη κερδίζοντας το Χρυσό Παπούτσι, ο Τάσος Δουβίκας «ξεκλείδωσε» και τυπικά την επόμενη πίστα αποτελώντας με κάθε επισημότητα παίκτη της Θέλτα.

Ο Έλληνας στράικερ ανακοινώθηκε από τον σύλλογο της La Liga, έχοντας βάλει υπογραφή σε πενταετές συμβόλαιο κι αποτελεί τη νέα πώληση-ρεκόρ για την Ουτρέχτη με πάνω από δέκα εκατ. ευρώ.

EXCL: Nottingham Forest submit formal bid for Odisseas Vlachodimos, package close to €9m fee — it’s the first official bid from Forest 🚨🔴🌳 #NFFC



Benfica want more to make it happen but talks continue.



Vlachodimos, Man Utd 2nd option as backup GK after priority Bayindir. pic.twitter.com/0klUjOBlZ0