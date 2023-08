Πολύ κοντά στον μονοετή δανεισμό του Ζοάο Κανσέλο βρίσκεται η Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «As».

Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε τη σεζόν με το... αριστερό το απόγευμα της Κυριακής, κόντρα στη Χετάφε, και συνεχίζει να δουλεύει για να συμπληρώσει το ρόστερ της που έχει ελείψεις σε ορισμένες θέσεις. Στο δεξί άκρο, ο Ουσμάν Ντεμπελέ αποχώρησε για την Παρί Σεν Ζερμέν και η θέση του αμυντικού χαφ εξακολουθεί να αποτελεί ερωτηματικό για τους Καταλανούς.

Ωστόσο, η Μπάρτσα θα μπορούσε να καλύψει τη θέση και μάλιστα με έναν παίκτη που εμπνέει αξιοπιστία. Σύμφωνα με την ισπανική «AS» ο Ζοάο Κανσέλο πρόκειται να προσγειωθεί στην Καταλονία με μονοετή δανεισμό και οψιόν αγοράς από την Μάντσεστερ Σίτι.

Οι «Σίτιζενς» φαίνεται πως έχουν συμφωνήσει με τους «Μπλαουγκράνα» ειδικά από τη στιγμή που ο Πορτογάλος άσος δεν υπολογίζεται από τον Πεπ Γκουαρδιόλα και επιθυμεί να δουλέψει με τον Τσάβι. Την περασμένη σεζόν, με την Μπάγερν Μονάχου, δεν έπεισε, αλλά στη La Liga θα μπορούσε να αναγεννηθεί.

Understand Barcelona are set to submit formal bid for João Cancelo! Loan with option to buy clause, on the table with Man City 🚨🔵🔴 #FCB



Crucial days to make it happen after personal terms agreed.



Barça will use part of Dembélé money for Cancelo, as revealed one week ago. pic.twitter.com/WKqd6s6U5E