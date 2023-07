Αντσελότι για Μπαπέ: «Δεν με νοιάζει αν ρωτάτε, απλά δεν απαντάω»

Με τον δικό του τρόπο, ο Κάρλο Αντσελότι, ξεκόβει από τους δημοσιογράφους την επιθυμία τους να ρωτούν για τον Κιλιάν Μπαπέ!

Ο Κιλιάν Μπαπέ κι η περίπτωση μεταγραφής του στη Ρεάλ Μαδρίτης γίνονται σίριαλ σε ακόμα μία μεταγραφική περίοδο.

Είναι λογικό άπαντες να ενδιαφέρονται να μάθουν αν τελικά ο Γάλλος σούπερ σταρ καταλήξει στη «βασίλισσα». Πάντως, δεν θα τον μάθουν από τον Κάρλο Αντσελότι.

Ο Ιταλός κόουτς... ξέκοψε στους δημοσιογράφους ότι δεν θα απαντάει σε ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση.

«Δεν με νοιάζει αν θα με ρωτήσετε ξανά για τον Κιλιάν Μπαπέ. Απλά, δεν απαντώ».

Αν μη τι άλλο... κύριος!

