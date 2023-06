Ο Γκάβι θα φοράει και πάλι το «Νο 6» στην Μπαρτσελόνα, μετά το «πράσινο» φως που άναψε η La Liga στον Ισπανό να αγωνίζεται και πάλι στην πρώτη ομάδα.

Η Μπαρτσελόνα τον περασμένο Γενάρη αναγκάστηκε λόγω υπέρβασης του «salary cap» που επιβάλλει η La Liga στις ομάδες, να επιστρέψει τον Γκάβι στο μητρώο των μη επαγγελματιών ποδοσφαιριστών ενώ του είχε δώσει τη φανέλα με το «Νο 6».

Ο Ισπανός μέσος τελικά πήρε τη φανέλα με το «Νο 30» και στη συνέχεια επέστρεψε και πάλι στη δεύτερη ομάδα. Πριν από δύο εβδομάδες η La Liga άναψε το «πράσινο» φως στο οικονομικό σχέδιο που της παρουσίασε η Μπάρτσα, η οποία έχει μειώσει το συνολικό ποσό της μισθοδοσίας της.

Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε στους Καταλανούς να εγγράψουν και πάλι τον Γκάβι στην επαγγελματική ομάδα με το «Νο 6», με τον Ισπανό να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2026 και να έχει ρήτρα αποχώρησης 1 δις ευρώ.

Official: Gavi will wear the number 6. pic.twitter.com/wbqiig1LpT