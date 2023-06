Ο Γκάβι πήρε το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια των εορτασμών της εθνικής Ισπανίας στη Μαδρίτη, όταν μερίδα οπαδών άρχισε να φωνάζει συνθήματα κατά της Μπαρτσελόνα.

Η εθνική Ισπανίας κατέκτησε το πρώτο της τρόπαιο μετά από έντεκα ολόκληρα χρόνια νικώντας την Κροατία στον τελικό του Nations League, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να... αμβλυνθούν οι διαφορές σε επίπεδο συλλόγων. Ειδικά όταν πρόκειται για κόντρα μεταξύ Μαδρίτης και Καταλονίας.

Αυτές οι διαφορές ήταν που χάλασαν την εορταστική ατμόσφαιρα που στήθηκε στο «Wizink Center» (γήπεδο μπάσκετ της Ρεάλ Μαδρίτης), όπου Μαδριλένοι οπαδοί άρχισαν να γιουχάρουν και να φωνάζουν υβριστικά συνθήματα κατά την είσοδο του Γκάβι!

Ο 18χρονος μέσος της Μπαρτσελόνα και της Ρόχα πήρε το μικρόφωνο για να δώσει τη δική του ευχαριστήρια ομιλία προς το ισπανικό κοινό, αλλά το έκανε υπό «εχθρική» ατμόσφαιρα, με μερίδα οπαδών να φωνάζουν «[email protected] Barca», προκαλώντας εμφανή αμηχανία σε όλους τους Ισπανούς διεθνείς.

Το υπόλοιπο πλήθος στιγμές αργότερα άρχισε να φωνάζει με τη σειρά του για να σταματήσουν τα συνθήματα, σε ένα περιστατικό που χαρακτηρίστηκε ατυχές από τα ισπανικά ΜΜΕ.

The WiZink centre (Real Madrid's basketball stadium) chanting 'Pu** Barça' while Gavi was giving a speech during Spain's Nations League celebrations.



Peaks of ugly behavior. Torturing an 18 year old kid during your own national team's success. 🤮👎🏻pic.twitter.com/Mbdl0wKMaj