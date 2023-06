Παρελθόν από τη Σεβίλλη και τη θέση του τεχνικού διευθυντή αποτελεί ο Μόντσι, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο με την Άστον Βίλα.

Μια σχέση ζωής έφτασε και τυπικά στο τέλος της, με τη Σεβίλλη να ανακοινώνει το «διαζύγιο» με τον περιβόητο αθλητικό της διευθυντή, Μόντσι! Όπως έγινε γνωστό, η δεύτερη θητεία του Ισπανού στην Ανδαλουσία ολοκληρώθηκε στο τέλος της σεζόν, με τον ίδιο να είναι έτοιμος για... άλλες πολιτείες.

Επί των ημερών του η Σεβίλλη κατάφερε να στήσει μια αυτοκρατορία με πετά κατακτήσεις Europa League με τον ίδιο να παίζει καθοριστικό ρόλο στο εντυπωσιακό οικοδόμημα των Ισπανών.

Ανέλαβε για πρώτη φορά ως τεχνικός διευθυντής τον Ιούλιο του 2000 προτού αποχωρήσει για τη Ρόμα το 2017 και επέστρεψε δυο χρόνια αργότερα για τη δεύτερη θητεία του.

Πλέον το μέλλον του βρίσκεται στην Αγγλία και την Premier League, μιας και ο ίδιος κατέληξε σε συμφωνία με την Άστον Βίλα για τριετή συνεργασία.

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Ramón Rodriguez Verdejo ‘MONCHI’ as the Club’s new President of Football Operations.