Ο Ζόρντι Άλμπα σε δηλώσεις του σε συνέντευξη Τύπου αποχαιρέτησε την Μπαρτσελόνα έπειτα από έντεκα χρόνια και «λύγισε» όταν αναφέρθηκε στον παππού του που έχει φύγει από τη ζωή.

Ο Ζόρντι Άλμπα αποτελεί παρελθόν από την Μπαρτσελόνα ύστερα από έντεκα χρόνια. Οι Μπλαουγκράνα οργάνωσαν αποχαιρετιστήρια συνέντευξη Τύπου για τον Ισπανό μπακ, ο οποίος τόνισε πως δεν είναι το... αντίο με τους Καταλανούς και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του όταν αναφέρθηκε στον παππού του που έχει φύγει από τη ζωή.

Οι δηλώσεις του Ζόρντι Άλμπα:

«Πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους. Το είπα αμέσως μετά το ματς και θα το πω ξανά: μου δώσατε τις πιο συναρπαστικές στιγμές στην καριέρα μου. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν θα το φανταζόμουν καλύτερα.

Ήμουν στην Μπάρτσα όταν ήμουν μικρός, μετά πήγα στην Κορνεγιά και αυτά ήταν δύο υπέροχα χρόνια. Η Βαλένθια με υπέγραψε. Αλλά όταν έφυγα από την Μπάρτσα, πίστεψα στον εαυτό μου. Πίστευα ότι θα μπορούσα να φτάσω στην 1η κατηγορία, αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα φτάσει στο επίπεδο της Μπαρτσελόνα. Σίγουρα αυτό δεν είναι αντίο, αλλά θα τα πούμε αργότερα.

Θέλω να ευχαριστήσω τον παππού μου. Μου λείπει τόσο πολύ. Ποτέ δεν θα ξεπεράσω το γεγονός ότι δεν με είδε να παίζω στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα. Παππού, τα κατάφερα».

Για τον Μπουσκέτς: «Ο Μπουσκέτς είναι μεγαλύτερος θρύλος από εμένα. Κέρδισε περισσότερα. Στο μόνο που τον περνάω είναι στα γκολ».

Για τον Λιονέλ Μέσι: «Η σύνδεσή μου με τον Μέσι; Πάντα προσπαθούσα να του δώσω την μπάλα γιατί ήξερα ότι θα σκοράρει. Δεν με ένοιαζε αν θα είχε αμυντικούς γύρω του. Ήξερα ότι θα βάλει γκολ».

