Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησε το «Καμπ Νόου» ο Ζόρντι Άλμπα, με τον κόσμο της Μπαρτσελόνα να αποθεώνει τον Ισπανό αμυντικό μαζί με τον Σέρχιο Μπούσκετς.

Τέλος εποχής για τους Ζόρντι Άλμπα και Σέρχιο Μπουσκέτς στη Μπαρτσελόνα, με τους δυο τους να αποχαιρετούν το «Καμπ Νόου» σε κλίμα συγκίνησης.

Ο Ισπανός αμυντικός μάλιστα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένος από τις περιστάσεις και ξέσπασε σε δάκρυα τη στιγμή της αλλαγής του κόντρα στη Μαγιόρκα, με τον κόσμο να τον αποθεώνει ενώ αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο.

Πιο συγκρατημένος αποδείχθηκε ο Σέρχιο Μπουσκέτς, ο οποίος γνώρισε με τη σειρά του την αποθέωση από τον κόσμο των Καταλάνων και ανταπέδωσε με ένα ζεστό χειροκρότημα.

Jordi Alba in tears as he receives a standing ovation as he walks off the pitch at Spotify Camp Nou for the last time 🥺



