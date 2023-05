Οπαδός της Εσπανιόλ χαιρέτισε ναζιστικά στο ματς με την Ατλέτικο

Ένας οπαδός της Εσπανιόλ προέβη σε ναζιστικό χαιρετισμό μετά από μαζεμένες προσβολές προς τον Ροντρίγκο Ντε Πολ κι αποβλήθηκε από τις εξέδρες, σε ένα ακόμα περιστατικό που αμαυρώνει το ισπανικό ποδόσφαιρο τις τελευταίες εβδομάδες.

Τα παρατράγουδα στο ισπανικό ποδόσφαιρο δεν έχουν τελειωμό τις τελευταίες εβδομάδες. Πρώτα ήταν το «ντου» των οργανωμένων της Εσπανιόλ στον αγωνιστικό χώρο για να σταματήσουν τους πανηγυρισμούς της πρωταθλήτριας Μπαρτσελόνα, μετά ακολούθησε η νέα ρατσιστική επίθεση σε βάρος του Βινίσιους που προκάλεσε γενικευμένο σάλο εντός κι εκτός Ισπανίας, για να έρθει ακόμα ένα περιστατικό που αμαυρώνει τη La Liga στο «Κορνεγιά Ελ Πρατ».

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του αγώνα απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης (3-3), ένας οπαδός της Εσπανιόλ απαθανατίστηκε να χαιρετά ναζιστικά, έχοντας προηγουμένως απευθύνει εμετικές βρισιές προς τον Ροντρίγκο Ντε Πολ.

Ο Αργεντινός μέσος των Ροχιμπλάνκος δεν φάνηκε να αντιλαμβάνεται τη συμπεριφορά του ανεγκέφαλου οπαδού, η ασφάλεια του γηπέδου, όμως, το έκανε και αμέσως τον οδήγησε εκτός γηπέδου.

Racism against De Paul: De Paul was subjected to racism from an Espanyol fan, who insulted him, described him as a Nazi, and made a gesture (Nazi salute). De Paul didn't watch it...but the security kicked the fan out. pic.twitter.com/LVw9X9iGje