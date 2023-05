Απίστευτα σκηνικά στην Καταλονία, με τους οπαδούς της Εσπανιόλ να εισβάλλουν στο γήπεδο μετά τη νίκη - τίτλου της Μπαρτσελόνα και να παίρνουν στο κυνήγι τους φιλοξενούμενους!

Σκηνές ντροπής στο «RCDE Stadium», με αρνητικούς πρωταγωνιστές τους ένθερμους οπαδούς της Εσπανιόλ!

Τη στιγμή που παίκτες και τεχνικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα πανηγύριζαν τη νίκη τους στο καταλανικό ντέρμπι που τους έστεψε και μαθηματικά πρωταθλητές, μερίδα οπαδών εισέβαλε στο γήπεδο και τους πήρε στο κυνήγι!

Μερικοί εξ αυτών μάλιστα έπαιξαν ξύλο με άντρες της ασφάλειας, οι οποίοι από την πλευρά τους επιχείρησαν να συγκρατήσουν το κύμα κόσμου που έκανε ντου στο γήπεδο, τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι έτρεχαν έντρομοι προς τα αποδυτήρια.

Barca enjoying the moment but now being chased off pitch by Espanyol fans pic.twitter.com/UfKv78NPOS

This is mad. An absolute disgrace. Espanyol fans invading the pitch trying to assault Barça players & staff celebrating their league title. Footage is shocking.@TheAthleticFC pic.twitter.com/1B3THBlq0B