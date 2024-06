Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ μπορεί να μείνει ελεύθερος μέχρι τις 15 Ιουλίου εξαιτίας ρήτρας που έχει στο συμβόλαιό του.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X μέσω της οποίας αποκάλυψε πως ο Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ διαθέτει στο συμβόλαιό του μία ρήτρα που του επιτρέπει να μείνει ελεύθερος από την Εσπανιόλ, με την οποία κανονικά δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Ο 33χρονος Δανός επιθετικός έχει δικαίωμα να εξασκήσει το συγκεκριμένο του δικαίωμα μέχρι τις 15 Ιουλίου, αφού μετά το πέρασμα αυτού του χρονικού ορίου, όπως εξηγέι ο Ιταλός δημοσιογράφος, θα ενεργοποιηθεί μία άλλη ρήτρα που υπάρχει στην συμφωνία, κατά την οποία όποια ομάδα θέλει να τον αποκτήσει θα πρέπει να καταβάλει 15 εκατ. ευρώ.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιρισής αυτή τη στιγμή πρόταση ανανέωσης από την ισπανική ομάδα, που εξασφάλισε την επιστροφή της στην La Liga, αφού πρόσφατα εξέφρασε τα παράπονά του για την πρώτη προσέγγιση που του έκανε ενώ παράλληλα εξετάζει και τις προσφερές που έχει από την υπόλοιπη Ευρώπη και την Σαουδική Αραβία, μεταξύ των οποίων βρίσκεται κι εκείνη του ΠΑΟΚ.

