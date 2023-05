Για μία ώρα, το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο Ντε Τζανέιρο έμεινε στο σκοτάδι, σε μια συμβολική κίνηση των τοπικών αρχών προς τον Βινίσιους η οποία συγκίνησε βαθύτατα τον Βραζιλιάνο εξτρέμ.

Η υπόθεση Βινίσιους έχει θορυβήσει τους Βραζιλιάνους, οι οποίοι βρίσκονται στα «κάγκελα» με αφορμή τη νέα ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο διεθνής εξτρέμ και τη στάση της La Liga απέναντί του που μόνο υποστηρικτική δεν είναι.

Την επομένη του συμβάντος στο «Μεστάγια» και όσων ανέφερε ο Βίνι στις δηλώσεις-καταπέλτη προς τον πρόεδρο της Λίγκας, Χαβιέρ Τέμπας, έσπευσαν να τον υπερασπιστούν ο Ρονάλντο Ναζάριο, αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα.

Τις εκδηλώσεις στήριξης κορύφωσαν μάλλον οι άνθρωποι της πατρίδας του, του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Εκεί το βράδυ της Δευτέρας, το διάσημο άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή που θεωρείται κι ένα από τα επτά θαύματα του σύγχρονου κόσμου, έμεινε στο σκοτάδι για μία ώρα. Μια ισχυρά συμβολική πρωτοβουλία από τους τοπικούς ιθύνοντες που αποφάσισαν να σβήσουν τα φώτα στο παγκοσμίας εμβέλειας μνημείο προκειμένου να στείλουν το μήνυμά τους υπέρ του 23χρονου Βραζιλιάνου σταρ, ο οποίος και δήλωσε συγκινημένος στη θέα της τρομερής αυτής εικόνας για χάρη του:

«Μαύρος και επιβλητικός. Ο Χριστός ο Λυτρωτής ήταν ακριβώς έτσι. Μια δράση αλληλεγγύης που με συγκινεί. Θέλω όμως πάνω από όλα να εμπνεύσω και να φέρω περισσότερο φως στον αγώνα μας.

Εκτιμώ πραγματικά όλη αυτή την αλυσίδα στοργής και υποστήριξης που έλαβα τους τελευταίους μήνες. Τόσο στη Βραζιλία όσο και σε όλο τον κόσμο. Ξέρω ακριβώς ποιος είναι ποιος. Βασιστείτε πάνω μου γιατί οι καλοί είναι η πλειοψηφία και δεν θα τα παρατήσω.

Έχω σκοπό στη ζωή και αν πρέπει να υποφέρω όλο και περισσότερο για να μην περάσουν οι επόμενες γενιές παρόμοιες καταστάσεις, είμαι έτοιμος και προετοιμασμένος».



🚨🇧🇷 The Cristo Redentor lights in Rio de Janeiro have now been turned OFF in solidarity with Viní Jr. pic.twitter.com/2kPc1FDjMy