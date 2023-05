Πρόεδρος της Βραζιλίας για Βινίσιους: «Δεν θα επιτρέψουμε να δέχεται ρατσιστικές προσβολές όπου πηγαίνει»

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, Λούλα, καταδίκασε τη ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους από το βήμα της συνόδου του G7 στο Τόκιο και δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει ο διεθνής εξτρέμ να υφίσταται τέτοιες προσβολές.

Η νέα ρατσιστική επίθεση που υπέστη ο Βινίσιους στο γήπεδο της Βαλένθια έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων τόσο στην Ισπανία, όσο και στην πατρίδα του τη Βραζιλία.

Το ζήτημα έχει ξεφύγει από τα στενά όρια ενός μεμονωμένου επεισοδίου αφού αυτή ήταν η πολλοστή φορά μέσα στη σεζόν που ο εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης έπεσε θύμα ρατσιστικών συνθημάτων κι απ' ό,τι φαίνεται το χθεσινό περιστατικό ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, προκαλώντας την αντίδραση τόσο του θρυλικού Ρονάλντο που ύψωσε «ασπίδα» στον Βίνι, όσο και του ίδιου του Βραζιλιάνου προέδρου.

Ο Λούλα, στο περιθώριο της συνόδου του G7 που έλαβε χώρα στο Τόκιο, φρόντισε να αναφερθεί στην επίθεση σε βάρος του διεθνούς σταρ των Μερένγκες και υποσχέθηκε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει άλλο να αντιμετωπίζει ο παίκτης τέτοιες συμπεριφορές. Ήδη το Υπουργείο Φυλετικής Ισότητας της Βραζιλίας ανακοίνωσε πως σε αρχικό στάδιο θα ειδοποιήσει επίσημα τη La Liga και την ισπανική κυβέρνηση για τη διερεύνηση του ζητήματος.

«Δεν είναι δίκαιο ένα φτωχό αγόρι που κερδίζει στη ζωή, που έχει γίνει ένας από τους κορυφαίους στον κόσμο και συγκεκριμένα ο κορυφαίος της Ρεάλ Μαδρίτης, να δέχεται προσβολές σε κάθε στάδιο που πηγαίνει. Δεν θα το επιτρέψουμε», δήλωσε συγκεκριμένα ο πρόεδρος Λούλα.

Presidente Lula se solidariza com Vini Jr. após o jogador sofrer racismo em partida da La Liga na Espanha:



"Um menino pobre que venceu na vida. Um dos melhores jogadores do mundo e do Real Madrid. Não vamos permitir que o racismo tome conta dos estádios de futebol".