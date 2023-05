Σύμφωνα με τη Sport η διοίκηση της Μπαρτσελόνα κατέθεσε με κάθε επισημότητα την πρόταση της στον Λιονέλ Μέσι και οι Μπλαουγκράνα αισιοδοξούν πως θα την αποδεχτεί!

Εξελίξεις στο «σίριαλ» για το μέλλον του Λιονέλ Μέσι. Όπως είναι γνωστό εδώ και αρκετές ημέρες ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν θα συνεχίσει στην Παρί Σεν Ζερμέν, θα αποχωρήσει ως ελεύθερος και καλείται να επιλέξει τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη.

Η Αλ Χιλάλ έχει κάνει μια αστρονομική πρόταση που παρά τα δημοσιεύματα ο πατέρας του Μέσι έχει διαψεύσει πως υπάρχει συμφωνία. Στο «παιχνίδι» βρίσκεται και η ομάδα της «καρδιάς» του Pulga, η Μπαρτσελόνα και σύμφωνα με τη Sport το «φλερτ» έχει... μετουσιωθεί.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ οι Μπλαουγκράνα κατέθεσαν την επίσημη πρόταση τους στον αρχηγό της Αλμπισελέστε για διετές συμβόλαιο, μέχρι το καλοκαίρι του 2025, με απολαβές ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο. Σύμφωνα με το καταλανικό μέσο το κλαμπ αισιοδοξεί για την θετική απάντηση του Μέσι. Περισσότερες εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

🚨🚨✅| BREAKING: FC Barcelona have made the official offer to Leo Messi: Contract until 2025, with a salary of €25M/year gross! The club is convincing that he will ACCEPT it. @sport pic.twitter.com/xDlWBAD513