Το κενό του Ματέου Αλεμάνι που ανακοίνωσε την παραίτησή του από το πόστο του αθλητικού διευθυντή της Μπαρτσελόνα θα αναλάβει ο άλλοτε συμπαίκτης του Τσάβι στους Μπλαουγκράνα, Ντέκο, ο οποίος ήδη δουλεύει για την επιστροφή του Λιονέλ Μέσι.

Η αναζήτηση διευθυντή ποδοσφαίρου στην Μπαρτσελόνα αποδείχθηκε σύντομη, μετά την απόφαση του Ματέου Αλεμάνι να αποχωρήσει για χάρη της Άστον Βίλα. Και ο εκλεκτός ακούει σε ένα πολύ οικείο όνομα για τους φίλους των Μπλαουγκράνα.

Ο λόγος για τον Ντέκο, τον άλλοτε σταρ των Μπλαουγκράνα και μια από τις πρώτες «ηχηρές» μεταγραφές της πρώτης θητείας του Τζουάν Λαπόρτα, ο οποίος σύμφωνα με τα καταλανικά Μέσα αναμένεται να πάρει τη σκυτάλη και να αποτελέσει τον νέο συνεργάτη του πρώην συμπαίκτη του, Τσάβι.

Ο πρώην παίκτης μεταξύ άλλων των Πόρτο και Τσέλσι διατηρεί στενούς δεσμούς με τους Μπλαουγκράνα τα τελευταία χρόνια, έχοντας συνεισφέρει στις μεταγραφές των Ραφίνια (είναι ατζέντης του) και Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ. Πλέον, θα μπει απευθείας στα «βαθιά» καθώς όπως αναφέρουν στην Ισπανία, ο στόχος της πρόσληψής του είναι διττός, με το βλέμμα στην πολυπόθητη επιστροφή του Λιονέλ Μέσι!

Σύμφωνα με την καταλανική τηλεόραση ο 45χρονος, πλέον, Βραζιλιάνος με πορτογαλικό διαβατήριο και 75 φορές διεθνής με τους Ίβηρες δουλεύει ήδη το project Μέσι, όντας σε επικοινωνία με τον Αργεντινό θρύλο, με τον οποίο συνυπήρξε στην Μπάρτσα στα πρώτα του χρόνια από το 2004 ως το 2008.

Ντέκο, Τσάβι και Μέσι κατέκτησαν μαζί πέντε τίτλους στην παραπάνω τετραετία (ένα Champions League, δύο πρωταθλήματα και δύο Σούπερ Καπ Ισπανίας).

