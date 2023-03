Ο Ντιέγκο Σιμεόνε έγραψε μια ανοιχτή επιστολή στον Λουίς Αραγονές, τον οποίο ξεπέρασε ως ο προπονητής που έχει κοουτσάρει τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ιδιαίτερα ξεχωριστό ήταν το βράδυ του Σαββάτου (04/03) για τον Ντιέγκο Σιμεόνε και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Σεβίλλη, ο Αργεντινός προπονητής έφτασε τα 613 ματς ως τεχνικός της Ατλέτι, ξεπέρασε τον θρυλικό Λουίς Αραγονές και έγραψε το όνομά του στην ιστορία του συλλόγου! Ο Don Luis ο οποίος απεβίωσε το 2014, ήταν στο τιμόνι της ομάδας για 612 παιχνίδια σε πέντε διαφορετικές περιόδους (1974-78, 1979-80, 1982-87, 1991-93 και 2001-03). Ο Σιμεόνε ισοφάρισε αυτόν τον αριθμό στο ντέρμπι της περασμένης εβδομάδας κόντρα στη Ρεάλ (1-1) και τον ξεπέρασε στον θρίαμβο ενάντια στους Σεβιγιάνους (6-1). Για να γιορτάσει την επέτειο, λίγες ώρες πριν το παιχνίδι, ο Τσόλο έγραψε μια ανοιχτή επιστολή στον Αραγονές ευχαριστώντας τον που του έδειξε τον δρόμο και δηλώνοντας ότι αισθάνεται ακριβώς το ίδιο με τον μέντορά του για την Ατλέτι.

