Με γκολ των Ραφίνια και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και, παρά το αυτογκόλ του Ζιλ Κουντέ, η Μπαρτσελόνα πέρασε δικαίως με τη νίκη από το γήπεδο της Μπέτις (2-1) και άφησε οκτώ βαθμούς πίσω τη Ρεάλ Μαδρίτης, έστω και με ματς περισσότερο.

Οι αριθμοί, στην περίπτωση της Μπαρτσελόνα του Τσάβι, δεν λένε ψέμματα. Με μια πολύ πειστική εμφάνιση, οι Μπλαουγκράνα νίκησαν στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» την Μπέτις με 2-1 σε εξ’ αναβολής αγώνα και έκλεισαν τον πρώτο γύρο της La Liga με 50 βαθμούς από τους 57 που διεκδίκησαν!

Η Μπάρτσα ήταν πολύ καλύτερη από την αντίπαλό της, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, φτάνει στους 50 βαθμούς για έκτη φορά στην ιστορία της (τελευταία την σεζόν 2017-18) και απέχει πλέον οκτώ βαθμούς από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία απόψε υποδέχεται τη Βαλένθια (22:00), επίσης σε εξ’ αναβολής παιχνίδι.

Χωρίς προβλήματα απουσιών ο Μανουέλ Πελεγκρίνι, ο οποίος παρέταξε την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα, με τρεις αλλαγές σε σχέση με την ήττα από τη Μπαρτσελόνα στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ: Ρουί Σίλβα αντί Κλαούντιο Μπράβο κάτω από τα δοκάρια, Άμπνερ Βινίσιους αντί Χουάν Μιράντα στο αριστερό άκρο της άμυνας και Γουίλιαμ Καρβάλιο αντί Ρόδρι στην μεσαία γραμμή.

Χωρίς τον τραυματία Ουσμάν Ντεμπελέ ο Τσάβι, ο οποίος ξεκίνησε τον Ραφίνια αντί του Γάλλου εξτρέμ, με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να επιστρέφει σε αγώνα πρωταθλήματος ύστερα από την απουσία του σε τρία ματς λόγω τιμωρίας.

Ανώτεροι σε γενικές γραμμές οι Μπλαουγκράνα στο πρώτο ημίχρονο, με αποτελεσματική πίεση ψηλά και καλή κυκλοφορία της μπάλας, χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα, με τους Βερδιμπλάνκος να αποδεικνύονται επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις.

Σε δύο από αυτές, Λουίς Ενρίκε και Σέρχιο Κανάλες απείλησαν κάπως την εστία του Μαρκ – Αντρέ Τερ Στέγκεν, με σουτ ο πρώτος που κόντραρε σε αμυντικό και επίσης σουτ ο δεύτερος, το οποίο… εκμηδένισε ο Ζιλ Κουντέ.

Επιθετικά, η ομάδα του Τσάβι απείλησε ως επί το πλείστον με τον Πέδρι, ο οποίος με την συμπλήρωση του 20λεπτου άγγιξε το γκολ, όταν ξεπέρασε δύο αντιπάλους μέσα στην περιοχή και επιχείρησε να κάνει το ίδιο και με τον Ρουί Σίλβα, με τον Πορτογάλο τερματοφύλακα να τον προλαβαίνει την τελευταία στιγμή.

Ο Ραφίνια, πολύ δραστήριος και με διάθεση να δείξει ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ιδανικό «αντί – Ντεμπελέ», σκόραρε λίγο μετά το ημίωρο, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ορθά για οφσάιντ, όπως συνέβη και λίγο αργότερα με μια πολύ μεγάλη ευκαιρία του Πέδρι, η οποία όμως ήταν σαν να μην έγινε ποτέ.

Ο Γκάβι, ο οποίος φόρεσε για πρώτη φορά την φανέλα με το «6» (του Τσάβι) μετά την κατάθεση του συμβολαίου του ως μέλος της πρώτης ομάδας από τον σύλλογο, είχε μια καλή ευκαιρία λίγο πριν από το φινάλε, ύστερα από κεφαλιά – πάσα του Λεβαντόφσκι, ο οποίος έκανε αρκετά λάθη και έμοιαζε κάπως αποκομμένος από την υπόλοιπη ομάδα.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία του Πέδρι, το σουτ του οποίου μέσα από την περιοχή και ύστερα από ωραία κίνηση και πάσα του Αλεχάντρο Μπάλντε, απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ρουί Σίλβα.

Η Μπάρτσα ήταν πολύ καλύτερη στο δεύτερο 45λεπτο, ο Πελεγκρίνι προσπάθησε να φρεσκάρει την ομάδα με την είσοδο των Αντρές Γκουαρδάδο και Χουάνμι αντί των Γουίλιαμ Καρβάλιο και Ναμπίλ Φεκίρ αντίστοιχα, αλλά η εικόνα δεν άλλαξε ιδιαίτερα.

Και, σαν να μην έφτανε αυτό, οι Ανδαλουσιανοί βρέθηκαν να κυνηγούν στο σκορ. Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ εκτέλεσε πολύ έξυπνα και γρήγορα ένα φάουλ πιάνοντας σε ανισορροπία τους γηπεδούχους, ο καταπληκτικός στην επίθεση Μπάλντε μπήκε στην περιοχή και σέρβιρε έτοιμο το γκολ στον Ραφίνια, ο οποίος λύτρωσε την ομάδα του αλλά και τον εαυτό του, αφού ήταν μετριότατος στην επανάληψη (65’).

Η Μπέτις, με την ώθηση του κόσμου, επιχείρησε να απαντήσει και λίγο έλειψε να το κάνει με μεγάλη ευκαιρία των Μπόρχα Ιγλέσιας και Χουάνμι, με τη Μπάρτσα όμως να πατάει καλύτερα στο γήπεδο και να πλησιάζει με μεγαλύτερο κίνδυνο την εστία του Ρουί Σίλβα.

Ο Πελεγκρίνι έπαιξε τα τελευταία του χαρτιά με τριπλή αλλαγή, χωρίς όμως αποτέλεσμα, αφού μάλιστα οι Μπλαουγκράνα πέτυχαν και δεύτερο γκολ, το οποίο άξιζαν με βάση την απόδοσή τους και είχε πρωταγωνιστή τον… συνήθη ύποπτο.

Ο Λεβαντόφσκι, παρ’ ότι είχε χάσει πολλές μπάλες στην διάρκεια του αγώνα, πήρε κεφαλιά – πάσα από τον Ρόναλντ Αραούχο στο ύψος της μικρής περιοχής, γύρισε και νίκησε τον Ρουί Σίλβα, σφραγίζοντας μια πολύτιμη νίκη για τους Καταλανούς (80’).

Ο Ανσού Φατί, ο οποίος πήρε την θέση του Ραφίνια, λίγο έλειψε να πετύχει το τρίτο γκολ της Μπάρτσα, η άνετη νίκη της οποίας μετατράπηκε σε… θρίλερ εξαιτίας ενός εκ των κορυφαίων παικτών της στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν».

Ο Κουντέ, περί ου ο λόγος, αιφνιδιάστηκε ύστερα από σέντρα του Γιουσούφ Σαμπαλί από τα δεξιά και, άθελά του, έσπρωξε την μπάλα στο βάθος της μπλαουγκράνα εστίας, στο μόλις έβδομο γκολ που δέχεται η ομάδα του σε 19 ματς (85’).

Jules Kounde just scored an own goal and once again I’m glad Chelsea rejected him #RealBetisBarça #BetisBarca #RealBetisBarçahttps://t.co/2v1KOzMfZg