Δικαιώθηκαν τα ιδρυτικά μέλη της ESL, αφού η έφεση που άσκησαν έγινε δεκτή και πλέον είναι προστατευμένα από ενδεχόμενες τιμωρίες της UEFA της FIFA.

Στο δικαστήριο της Μαδρίτης είχε απευθυνθεί η European Super League σχετικά με τη δυνατότητα κυρώσεων και τιμωριών από την UEFA και τη FIFA στα club που συμμετέχουν σε αυτή - Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους αυτή τη στιγμή - αλλά και όσα ενταχθούν στο μέλλον.

Η Α22, η εταιρεία πίσω από την ESL, έκανε γνωστό πως η Ευρωπαϊκή και η Παγκόσμια Συνομοσπονδία δεν θα μπορούν από εδώ και στο εξής να τιμωρήσουν τους συλλόγους της λίγκας.

«Η European Super League θα είναι ελεύθερη να δημιουργήσει τη δική της ανεξάρτητη ποδοσφαιρική διοργάνωση, παράλληλα όμως οι σύλλογοι που συμμετέχουν σε αυτή δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις των FIFA και UEFA χωρίς την έγκρισή τους», ανέφερε η απόφαση.

