Σε μια από τις γνωστές της αναδρομές στο παρελθόν, η UEFA θυμήθηκε ότι την 1η Γενάρη του 2007, ο Μαρσέλο κατέφθασε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

«Αυτή την ημέρα το 2007 ο Μαρσέλο έφθασε στο Μπερναμπέου», γράφει συγκεκριμένα το tweet στον επίσημο λογαριασμό του Champions League, με μια φωτογραφία του Βραζιλιάνου σταρ που αγωνίζεται πλέον στη χώρα μας με τη φανέλα του Ολυμπιακού, την πρώτη του σεζόν με τον σύλλογο της Μαδρίτης. Μάλιστα λίγο παρακάτω ανάρτησε και ένα βίντεο με κάποιες από τις μαγικές κινήσεις του στη διοργάνωση. Θυμίζουμε ότι ο διεθνής Βραζιλιάνος πέρασε από τα τμήματα υποδομής της Φλουμινένσε στην πατρίδα του, προτού μετακομίσει στη Ρεάλ τον Ιανουάριο του 2007.

Δείτε τα:

🗓️ #OTD in 2007: Marcelo arrived at the Bernabéu ✍️#UCL pic.twitter.com/CcZFuunN1b