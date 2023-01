Ο Λούκας Πέρεθ αποφάσισε να καταβάλει από την τσέπη του ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων που χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην αγαπημένη του Λα Κορούνια.

Ο 34χρονος Ισπανός επιθετικός, που πέρασε από τον ΠΑΟΚ την διετία 2013-2015 (τη δεύτερη χρονιά αγωνίστηκε ως δανεικός στην Λα Κορούνια), αποφάσισε να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη του προκειμένου να γίνει πραγματικότητα η μεταγραφή του στην αγαπημένη του Ντεπορτίβο Λα Κορούνια.

Ο Λούκας Πέρεθ βρισκόταν στην Κάντιθ από τον περσινό Γενάρη, όπου πήγε από την Έλτσε αντί 200 χιλ. ευρώ. Φέτος, αγωνίστηκε σε 15 παιχνίδια στο πρώτο μισό της σεζόν για περισσότερα από 700 αγωνιστικά λεπτά σημειώνοντας τέσσερα τέρματα, όμως αυτό δεν του αρκούσε.

Προτίμησε από το να μην βρίσκεται στα βασικά πλάνα της Κάντιθ της La Liga να επιστρέψει στην αγαπημένη του Λα Κορούνια, παρ' ότι βρίσκεται στην τρίτη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου. Όμως, η διάθεσή του να κατέβει αρκετά αγωνιστικό επίπεδο προκειμένου να επιστρέψει στην ομάδα της καρδιάς του. Βλέπετε εκείνη δεν μπορούσε να καλύψει όλα τα χρήματα που απαιτούνταν για να πληρωθεί η ρήτρα του.

Lucas Pérez has left La Liga side Cádiz to join his hometown club Deportivo La Coruña. Pérez has paid €493,000 out of his own pocket to pay the release clause. Depor paid the remaining €507,000. (@marca)