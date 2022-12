Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Bild η Ατλέτικο Μαδρίτης ενδιαφέρεται για την απόκτηση του διεθνή Έλληνα κεντρικού αμυντικού, Ντίνου Μαυροπάνου.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος για ακόμα μια σεζόν κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Στουτγκάρδης και σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητος από μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής Bild ο διεθνής Έλληνας κεντρικός αμυντικός αρέσει στους ανθρώπους της Ατλέτικο Μαδρίτης, οι οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο της απόκτησης του.

Οι Σουηβοί απέκτησαν τον 25χρονο σέντερ μπακ με την εξασφάλιση της παραμονής τους στην Bundesliga στο φινάλε της προηγούμενης σεζόν και αναμένεται να ζητήσουν τουλάχιστον 15 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του.

Atlético Madrid are showing an interest in Stuttgart defender Konstantinos Mavropanos (25) - VfB won't sell for less than €15m - the situation. https://t.co/1hjhXZO6we