Να... κλειδώσει την απόκτηση του Έντρικ θέλει η Ρεάλ Μαδρίτης ωστόσο ο ποδοσφαιριστής θα πρέπει να μείνει μέχρι το 2024 στη Βραζιλία.

Τον θέλει όλη η Ευρώπη και δικαίως. Ο Έντρικ μπορεί να είναι μόλις 16 ετών (γεννημένος το 2006) αλλά θεωρείται ως το επόμενο μεγάλο αστέρι του ποδοσφαίρου.

Για αυτό και η Ρεάλ Μαδρίτης προχωράει τις διαδικασίες για να τον κάνει δικό της αφού, σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα, ο ισπανικός σύλλογος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Παλμέιρας για την απόκτησή του.

Μάλιστα, ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει ότι ο νεαρός επιθετικός θα πρέπει να παραμείνει στην Βραζιλία μέχρι το 2024 όταν και θα ενηλικιωθεί ώστε να μεταβεί στην Ευρώπη.

Να θυμίσουμε πως το συμβόλαιό του με την Παλμέιρας έχει ισχύ μέχρι το 2025 και αυτή τη στιγμή μετράει τρία γκολ και μία ασίστ σε επτά συμμετοχές με την πρώτη ομάδα.

