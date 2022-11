Πικέ: «Γεννήθηκα και θα πεθάνω στη Μπαρτσελόνα» (vid)

Ο Ζεράρ Πικέ μίλησε στον κόσμο της Μπαρτσελόνα μετά το τέλος του ματς με την Αλμερία, τόνισε πως ήταν η σωστή στιγμή να αποχωρήσει και έστειλε μήνυμα... επιστροφής από άλλο πόστο.

Το ματς της Μπαρτσελόνα με την Αλμερία ήταν το τελευταίο του Ζεράρ Πικέ στο «Καμπ Νόου», καθώς ο 35χρονος στόπερ αποφάσισε πως ήρθε η ώρα του να αποσυρθεί. Ο Ισπανός αμυντικός κατά την αλλαγή του αποθεώθηκε από τους περίπου 92.000 θεατές που βρέθηκαν στο γήπεδο και από τους συμπαίκτες του μετά το παιχνίδι.

Ο Πικέ φανερά συγκινημένος πήρε το μικρόφωνο για να στείλει το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του και εξέφρασε για ακόμα μια φορά την αγάπη του στην ομάδα της καρδιάς του και τόνισε πως δεν είναι αντίο, καθώς κάποια στιγμή στο μέλλον θα επιστρέψει.

"I was born here and I will die here."



"Visca el Barça. Sempre."#Sempr3 @3gerardpique pic.twitter.com/OGsb8LfKCz