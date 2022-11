Παρά το χαμένο πέναλτι του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, η Μπαρτσελόνα νίκησε στο ρελαντί την Αλμερία στο «Καμπ Νόου» (2-0) και ανέβηκε στη κορυφή της La Liga και στο +2 από την Ρεάλ Μαδρίτης, στο τελευταίο ματς του Ζεράρ Πικέ στο γήπεδο – σπίτι του. Αποθέωση για τον συγκινημένο «Γκέρι».

Ήταν η βραδιά του. Ο Ζεράρ Πικέ έδωσε το τελευταίο του ματς στο «Καμπ Νόου» και, πιθανότατα, το τελευταίο παιχνίδι της τεράστιας καριέρας του με τη Μπαρτσελόνα, η οποία νίκησε στο ρελαντί την Αλμερία (2-0) και ανέβηκε στη κορυφή της La Liga, στο +2 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αν και με ματς περισσότερο.

Ο Τσάβι επέλεξε τον «Γκέρι» ως βασικό και, μάλιστα, ο καλός του φίλος Σέρχιο Μπουσκέτς του παραχώρησε ευγενικά το περιβραχιόνιο του αρχηγού, για μια ενδεκάδα που μπορεί να θεωρηθεί βασική, έστω και με τον Μάρκος Αλόνσο πάλι ως κεντρικό αμυντικό.

Ο Ρούμπι, με παρελθόν στους Μπλαουγκράνα, παρέταξε την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα για την Αλμερία, εστιάζοντας στην άμυνα, αφού ξεκίνησε με τρία στόπερ και με φουλ αμυντική προσέγγιση.

Στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι πριν από την διακοπή λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Μπάρτσα μπήκε πολύ δυνατά από την αρχή, μην επιτρέποντας στους φιλοξενούμενους να κρατούν καθόλου την μπάλα.

Μόλις στο τέταρτο λεπτό, ένα ακούσιο χέρι του Καΐκι μέσα στην περιοχή οδήγησε τον διαιτητή να δείξει την άσπρη βούλα του πέναλτι μέσω VAR, στο πρώτο πέναλτι υπέρ των Καταλανών στη φετινή σεζόν.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι κοίταξε τον Πικέ για να του δώσει την δυνατότητα να το εκτελέσει, αλλά ο Ζεράρ του είπε να το κάνει αυτός. Και ο Πολωνός, παρ’ ότι δεν το συνηθίζει, το σούταρε άσχημα, με την μπάλα να χτυπάει στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού και να βγαίνει άουτ (7’).

Lewandowski played and missed his first ever penalty as a Barcelona player pic.twitter.com/XGXsOlXBrh