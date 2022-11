O Ζεράρ Πικέ βγήκε ως αλλαγή στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με την Αλμερία στο «Καμπ Νόου», αποθεώθηκε στο «αντίο »του και δεν μπόρσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του.

Στο 84ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με την Αλμερία στο «Καμπ Νόου» μπήκε ο επίλογος της σπουδαίας καριέρας του Ζεράρ Πικέ. Ο φωτεινός πίνκας του 4ου διαιτητή έδειξε τον αριθμό «3» και ο Ισπανός αμυντικός έκανε τα τελευταία βήματα του ως ποδοσφαιριστής, ενώ άφηνε τη θέση του στον Αντρέας Κρίστενσεν.

Περισσότεροι από 92.000 οπαδοί των Μπλαουγκράνα αποχαιρέτησαν τον αρχηγό τους με «standing ovation». Όπως είναι λογικό ο 35χρονος στόπερ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του και με το που βγήκε πνίγηκε στις αγκαλιές των συμπαικτών του, του Τσάβι και των μελών του επιτελείου των Καταλανών.

Piqué is in tears as he receives a standing ovation from the fans at the Camp Nou, while leaving the pitch.



