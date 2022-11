Οι παίκτες της Μπαρτσελόνα συναντήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης σε ένα ομαδικό δείπνο που χρησιμεύει για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των παικτών και τον επαναπροσδιορισμό των στόχων λίγο πριν αποχαιρετήσουν το πρώτο μέρος της σεζόν λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Το Can Ferran, ένα ένα εστιατόριο στο Sant Quirze del Vallès κλασικό σε αυτού τους είδους τις συναντήσεις για γενιές και γενιές ποδοσφαιριστών που έχουν φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και το βράδυ της Τετάρτης (2/11) φιλοξένησε μια ακόμα συνάντηση με την ενθάρρυνση του Τσάβι Ερνάντες.

Ο προπονητής των «μπλαουγκράνα» ενήργησε ως οικοδεσπότης με τους παίκτες του σε ένα ραντεβού που χρησίμευσε ως... συνωμοσία για να αντιμετωπίσουν τα δύο τελευταία παιχνίδια της σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να θέσουν ξανά τους στόχους της σεζόν.

Το δείπνο, με... υπεύθυνο τον λογαριασμό τον αρχηγό Σέρχιο Μπουσκέτς, του οποίου το συμβόλαιο λήγει στις 30 Ιουνίου, ήταν προγραμματισμένο για τα μέσα Σεπτεμβρίου, 48 ώρες μετά το Μπάγερν-Μπάρτσα, αλλά η ήττα (2-0) ανέβαλε το κοινό ραντεβού. Επιτέλους ορίστηκε νέα ημερομηνία με τη φιλοδοξία η ομάδα να κλείσει καλά τη σεζόν.

Αναμφίβολα, ο αποκλεισμός από το Champions League είναι ακόμα πολύ πρόσφαττος στη μνήμη όλων, αλλά ακριβώς για αυτόν τον λόγο υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη επιθυμία να ανταποκριθούν στις εναπομείνασες προκλήσεις και να παλέψουν για το ισπανικό πρωτάθλημα, το Europa League, το Ισπανικό Super Cup και το κύπελλο.

Ο βραχυπρόθεσμος στόχος είναι να κάνει το 2/2 στους δύο αγώνες πρωταθλήματος που απομένουν πριν από τη διακοπή λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου: το επόμενο Σάββατο στο Camp Nou με την Αλμερία και την Τρίτη την επόμενη εβδομάδα με την Οσασούνα στο Ελ Σαντάρ.

Η πρόσφατη συγκομιδή βαθμών επέτρεψε στην Μπάρτσα να μειώσει την απόσταση στον πίνακα σε σχέση με την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης, στο -1. Τώρα που η Λίγκα πρόκειται να μπει σε φάση... χειμερίας νάρκη, θεωρείται κρίσιμο να μη χαθούν βαθμοί και να να ξαναρχίσει τη σεζόν σε 50 ημέρες παλεύοντας για όλους τους υπόλοιπους τίτλους.

Images: Tonight's dinner at the Can Ferran restaurant. pic.twitter.com/ffACGmvc2y