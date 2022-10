Οι θρύλοι της Ρεάλ Μαδρίτης, Ζινεντίν Ζιντάν και Ίκερ Κασίγιας έδωσαν το παρών στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και έδωσαν τα βραβεία στους «κορυφαίους», Καρίμ Μπενζεμά και Τιμπό Κουρτουά.

Ο Καρίμ Μπενζεμά και ο Τιμπό Κουρτουά επέστρεψαν από το Παρίσι στη Μαδρίτη με δυο «χρυσά» βραβεία. Ο Γάλλος σέντερ φορ στα 34 του χρόνια πήρε την πρώτη του Χρυσή Μπάλα και ο Βέλγος τερματοφύλακας κέρδισε το βραβείο «Λεβ Γιασίν» ως κορυφαίος τερματοφύλακας της σεζόν.

The best of the best. pic.twitter.com/jEtzCl44cN