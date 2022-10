Καρίμ Μπενζεμά, ο κορυφαίος στον κόσμο! Ο Γάλλος φορ διαδέχθηκε τον Μέσι και κατέκτησε την πρώτη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του, αφήνοντας πίσω τους Μανέ και Ντε Μπρόινε που συμπλήρωσαν το βάθρο.

Ίσως πρόκειται για την πιο αναμενόμενη έκβαση σε βράβευση της Χρυσής Μπάλας τα τελευταία χρόνια. Ο Καρίμ Μπενζεμά άλλωστε δεν άφησε κανένα περιθώριο με τα περσινά του κατορθώματα, δεν επέτρεψε καμία αμφισβήτηση για την κυριαρχία του μέσα στο 2022!

Με 49 γκολ σε όλη τη σεζόν και all-time παραστάσεις στο Champions League που οδήγησαν τη Ρεάλ στην κατάκτηση του τίτλου, ο Γάλλος φορ απάντησε με τον πιο εμφατικό τρόπο στο ερώτημα για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022. Και πλέον έφτασε η στιγμή της στέψης του.

Αφού μετέτρεψε την κούρσα για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας σε... υγιεινό περίπατο, ο πολύπειρος επιθετικός την παρέλαβε για πρώτη φορά στα χέρια του από τον πρώην προπονητή του, Ζινεντίν Ζιντάν, και γεύτηκε την πιο σημαντική ατομική διάκριση της λαμπρής καριέρας του.

Ένα βραβείο σαν το απόλυτο παράσημο μιας ιστορικής σεζόν για τον ίδιο, καθώς παράλληλα σε συλλογικό επίπεδο σήκωσε με τους Μαδριλένους πρωτάθλημα, Super Cup Ισπανίας και Champions League, ενώ τον προηγούμενο Οκτώβριο οδήγησε τη Γαλλία στον τίτλο του Nations League.

Here is the image you've all been waiting for! Karim Benzema! #ballondor with @adidasFR pic.twitter.com/TJze0Km1s6