Ο Καρίμ Μπενζεμά πήγε στο γκαλά της Χρυσής Μπάλας χωρίς να έχει δεμένο το δάκτυλό του και τη στιγμή του λόγου του αποκαλύφθηκε η κάκιστη κατάστασή του.

Ο Γάλλος στράικερ κατά την διάρκεια του λόγου του μετά την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας έκανε μία κίνηση θέλοντας να πει ευχαριστώ ενώνοντας τα χέρια του κι εκεί φανερώθηκε η αδυναμία του να λυγίσει έστω το δάκτυλό του.

Ο «χρυσός» Μπενζεμά βούλωσε στόματα και πρώτα το δικό του

Ο Καρίμ Μπενζεμά κουβαλάει το πρόβλημα αυτό από τον Ιανουάριο του 2019 όταν το έσπασε σ' έναν αγώνα ενάντια στην Ρεάλ Μπέτις και δεν το έχει διορθώσει επειδή απαιτείται επέμβαση που θα τον αφήσει εκτός αγωνιστικών χώρων για 3-4 εβδομάδες, πράγμα που δεν επιθυμεί ο ίδιος.

