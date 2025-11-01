Η UEFA βρίσκεται αντιμέτωπη με αγωγή από τη χιλιανή MatchVision, η οποία ισχυρίζεται ότι το «Swiss model» του Champions League βασίζεται σε κατοχυρωμένη ιδέα της. Η εταιρεία ζητά αποζημίωση 20 εκατ. ευρώ και αναγνώριση της πνευματικής της ιδιοκτησίας.

Η UEFA σύμφωνα με την Athletic βρίσκεται αντιμέτωπη με αξίωση άνω των 20 εκατ. ευρώ μετά την αγωγή της χιλιανής αθλητικής εταιρείας συμβούλων MatchVision, η οποία κατηγορεί την ευρωπαϊκή ομοσπονδία ότι έκλεψε το φορμάτ των ομίλων που χρησιμοποιεί στις ανδρικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις συλλόγων από το 2024.

Η MatchVision ξεκίνησε την υπόθεση τον Απρίλιο, καταθέτοντας έγγραφα στην Ισπανία, όπου η υπόθεση ανατέθηκε αρχικά σε ένα από τα εμπορικά δικαστήρια της Μαδρίτης. Τον Σεπτέμβριο, η υπόθεση μεταφέρθηκε σε δικαστήριο στη Λωζάννη, Ελβετία, όπου εδρεύει η UEFA. Το διοικητικό όργανο δεν έχει ακόμη ενημερωθεί επίσημα, αλλά όταν συμβεί, θα έχει 20 εργάσιμες μέρες για να απαντήσει.

Σύμφωνα με το νέο format, οι 36 ομάδες κατατάσσονται σε έναν κοινό πίνακα και κάθε ομάδα αντιμετωπίζει οκτώ διαφορετικούς αντιπάλους, τέσσερις εντός και τέσσερις εκτός έδρας. Εκεί, οι οκτώ πρώτες θα πάρουν απευθείας την πρόκριση για τους «16» και οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 9-24 θα διασταυρωθούν στην ενδιάμεση φάση ώστε οι οκτώ να συμπληρώσουν τη δεκαεξάδα.

Αντίθετα με τα παραδοσιακά τουρνουά Swiss model, όπου τα ζευγάρια προκύπτουν γύρο με γύρο, η UEFA καθορίζει τα παιχνίδια από την αρχή. Η MatchVision υποστηρίζει ότι η ιδέα ανήκει στον ιδρυτή της, Λεάντρο Σχάρα, που την κατοχύρωσε στη Χιλή το 2006. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι παρουσίασε την ιδέα στη UEFA το 2013 και σε αρκετές αθλητικές εκδηλώσεις τα επόμενα χρόνια, ενώ η FIFA αναγνωρίζει την ιδιοκτησία της ως πνευματική.

Ο Σχάρα απείλησε για πρώτη φορά τη UEFA με νομική ενέργεια πριν από την κλήρωση του Champions League 2024-25, πριν δηλαδή από 14 μήνες, και πλέον δηλώνει ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να ζητήσει αποζημίωση. Η αξίωση της MatchVision φτάνει τα 20.005.551 ευρώ, ενώ ο Σχάρα ζητά και 200.000 ευρώ, μαζί με τόκους για την προηγούμενη, την τρέχουσα και την επόμενη σεζόν.

Σε δήλωσή του στο The Athletic, περιγράφει τον εαυτό του ως «δημιουργό μαθηματικών αλγορίθμων που εφαρμόζονται σε διάφορους τομείς, κυρίως στον αθλητισμό». Ενώ ακόμη σχυρίζεται ότι ένας από αυτούς τους αλγορίθμους αποτελεί τη βάση του format των «pots» και έχει κατοχυρωθεί.