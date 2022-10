Η Σεβίλλη επικράτησε με 1-0 στην έδρα της Μαγιόρκα, χάρη στο φανταστικό σουτ του Γκούντελι και «έσπασε» αρνητικό σερί έξι παιχνιδιών χωρίς νίκη.

H Σεβίλλη πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη δεύτερη θητεία του Χόρχε Σαμπάολι, καθώς επικράτησε με 1-0 στην έδρα της Μαγιόρκα και «ξεκόλλησε» από τη ζώνη του υποβιβασμού. Οι Ανδαλουσιανοί πήραν το δεύτερο τους τρίποντο σε εννέα αγωνιστικές της La Liga και «έσπασαν» αρνητικό σερί έξι παιχνιδιών χωρίς νίκη, στα οποία είχαν απολογισμό τέσσερις ισοπαλίες και δυο ήττες.

Οι γηπεδούχοι άσκησαν πίεση και είχαν καλές ευκαιρίες αλλά οι Σεβιγιάνοι προηγήθηκαν στο 53' χάρη στο σουτ «βολίδα» του Νεμάνια Γκούντελι, αρκετά μέτρα μακριά από τη μεγάλη περιοχή της Μαγιόρκα. Ο Σέρβος χαφ είχε ευκαιρία να διπλασιάσει το προβάδισμα της στο 65' αλλά η κεφαλιά του πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 86' ο Άνχελ Ροντρίγκες έφτασε κοντά στην ισοφάριση αλλά ο Μπόνο του είπε «όχι» και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Nemanja Gudelj scored his first goal with Sevilla in the best way possible, after this wonderful strike! Sevilla won 0-1 against Mallorca, the first 3 points for Jorge Sampaoli in his 2nd spell. pic.twitter.com/sxqzQwSmrX