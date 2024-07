Ο μέσος της Ατλέτικο Μαδρίτης, Σαούλ, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για να ενταχθεί στη Σεβίλλη με τη μορφή δανεισμού για όλη τη σεζόν.

Ο μέσος της Ατλέτικο Μαδρίτης, Σαούλ Νίγκεθ, αποχωρεί από το «Μετροπολιτάνο» και ετοιμάζεται για τη Σεβίλλη.

Ο 29χρονος άσος βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τους Σεβιγιάνους με στόχο να αγωνιστεί εκεί ως δανεικός τη 2024/25. Ο σύλλογος της Ανδαλουσίας θα μπορούσε να κάνει την κίνηση μόνιμη, μέσω μιας σύνθετης μεταγραφικής φόρμουλας, αν και αυτό δεν μπορεί να οριστεί ως οψιόν αγοράς και ο παίκτης μπορεί να επιστρέψει στην Ατλέτικο στο τέλος της περιόδου.

Ο έμπειρος Ισπανός έχει ξεκινήσει μόλις σε 25 παιχνίδια της La Liga τις δύο τελευταίες σεζόν για την Ατλέτικο, η οποία επιθυμεί να μειώσει τα έξοδα σε μισθούς αυτό το καλοκαίρι.

