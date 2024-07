Την τέταρτη καλοκαιρινή της προσθήκη ανακοίνωση η Σεβίλλη, η οποία απέκτησε τον Σαούλ από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Επόμενη στάση... Σεβίλλη για τον Σαούλ. Έπειτα από μια ολόκληρη δεκαετία ως μέλος της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Ισπανός μέσος αποχωρεί από την ισπανική πρωτεύουσα για να μετακομίσει στην Ανδαλουσία.

Οι δυο ομάδες βρίσκονταν το τελευταίο διάστημα σε επαφές για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, η οποία έγινε επίσημη το απόγευμα της Δευτέρας (15/7). Από την πλευρά του ο Σαούλ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους, ενώ υπάρχει επιλογή για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2026.

Οι Σεβιγιάνοι μάλιστα ήταν ιδιαίτερα ευρηματικοί στον τρόπο ανακοίνωσης και παρομοίωσαν τον Ισπανό με τη δημοφιλή σειρά αμερικανικής παραγωγής... Better Call Saul για μάλλον προφανείς λόγους.

🆕 Saúl Ñíguez becomes our fourth signing of the summer.



Welcome, Saúl! 🙌