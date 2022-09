Ακόμα έναν τραυματισμό μετράει η Μπαρτσελόνα καθώς ο Έκτορ Μπεγιερίν θα μείνει εκτός για περίπου ένα μήνα.

Με αρκετά προβλήματα αναμένεται να γίνει η επανέναρξη των πρωταθλημάτων για την Μπαρτσελόνα, η οποία μετράει ακόμα έναν τραυματισμό.

Συγκεκριμένα ο Τσάβι είδε τον Έκτορ Μπεγιερίν να νιώθει ενοχλήσεις στο πόδι και εν τέλει, μετά από εξετάσεις, διαπιστώθηκε πως θα μείνει εκτός για τις επόμενες τρεις με τέσσερις εβδομάδες.

Να θυμίσουμε πως ήδη οι Ντεπάι, Κούντε, Ντε Γιονγκ και Αραούχο έχουν τεθεί ήδη νοκ-άουτ.

